Rai, commissione vigilanza ratifica nomina Marinella Soldi a presidente

Marinella Soldi e' la nuova presidente della Rai. La commissione di Vigilanza ha infatti ratificato questa mattina quanto deciso la scorsa settimana dal Consiglio di amministrazione di viale Mazzini. Occorrevano 27 voti perche' la ratifica passasse, la manager ne ha ottenuti 29. I voti contrari sono stati 5, le schede bianche 3. I due commissari di Fratelli d'Italia non hanno partecipato al voto, a conferma del clima di tensione nel centrodestra che ha visto l'esclusione di un riferimento di FdI nel nuovo Cda Rai. Prima del voto, Mollicone (FdI) ha chiesto che si procedesse a un giro di dichiarazioni di voto ma il presidente della commissione, Barachini, ha fatto notare che in queste circostanze di ratifica non e' previsto. Cosa che invece FdI ritiene dovesse esserci. Assente invece un altro dei commissari.