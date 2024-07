Cda Rai, "elezione entro luglio". Speciale su Trump, Tg1 sotto accusa

Rai: impegno Camera e Senato su elezione cda entro luglio

Il presidente della Camera, d'intesa con il presidente del Senato, ha assicurato alla Conferenza dei capigruppo l'impegno di procedere all'elezione, entro il mese di luglio, dei rispettivi due componenti del cda Rai, di competenza di ciascun ramo del Parlamento. E' quanto viene riferito al termine della riunione della capogruppo della Camera.

Rai: Cdr Rai Parlamento, solidarietà a collega del Tg1

"Il CdR di Rai Parlamento esprime piena solidarieta' alla collega del Tg1, componente dell'Esecutivo Usigrai, esclusa dalla conduzione dello Speciale dedicato all'attentato a Trump pur essendo prevista in turno come conduttrice della Testata". E' quanto si legge in una nota del CdR di Rai Parlamento. "Non esiste solo l'articolo 6, invocato in difesa delle scelte della Direzione, ma anche forme di rispetto verso i colleghi, la loro professionalita', e la loro esperienza - si legge ancora nella nota - ci auguriamo che il legittimo esercizio delle prerogative attribuite dal Contratto ai direttori, non debba mai richiamare, neanche lontanamente, l'utilizzo di una clava che si abbatta sui redattori ed in particolare su chi svolge attivita' sindacale. Su questo l'articolo 15 dello Statuto dei lavoratori non lascia spazio a dubbi".