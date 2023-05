Rai, la rivolta della presidente Soldi. No a Chiocci direttore del Tg1

La presidente della Rai è una renziana di ferro

Via Fabio Fazio è difficile l'arrivo di Massimo Giletti al suo posto anche se Salvini lo vuole a tutti i costi. Quanto a Nicola Porro, è il top player che la nuova Rai vorrebbe ingaggiare ma pare che Mediaset stia rilanciando: non più una sola trasmissione per lui ma due e gran trattamento da parte dell'azienda di Cologno Monzese. Intanto, proprio secondo la linea dell'aggiungere tanto e togliere il meno possibile, fioccano le conferme. Lo scrive Il Messaggero ripreso da Dagospia.

In palinsesto ci saranno Report, Cartabianca, Chi l'ha visto?, Mezz'ora in più (anche se Lucia Annunziata chiede libertà di azione e non condizionamenti neppure larvati), Fame d'amore, Linea Verde, Linea Verde Life, I Fatti Vostri, Tv talk, Ossi di Seppia, Il segno delle donne. Quindi anche personaggi un po' "scomodi" per il governo attuale saranno in video, perché non si possono certo considerati allineati Bianca Berlinguer, la Annunziata e Sigfrido Ranucci che specie con le sue ultime inchieste - dedicate al mondo della destra estrema - sta infastidendo quella parte politica.

Comunque, rinnovi per loro. E ancora: restano la squadra vincente di Linea Verde composta da Convertini-Peppone e Masi-Ferolla, l'inesauribile Federica Sciarelli, il tandem Salvo Sottile-Anna Falchi.