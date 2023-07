Rai news, Cdr contro il direttore Petracca: stravolto servizio su La Russa jr

Rai News 24, il Cdr contro il direttore Petracca

Iniziano le grane per Paolo Petracca, il direttore di Rai News 24 in quota Fratelli d’Italia. Come riporta Il Fatto Quotidiano, il Comitato di redazione del canale all news (il sindacato interno dei giornalisti) ha lanciato accuse durissime contro Petracca.

Un episodio su tutti ha fatto deflagrare la situazione: la decisione di “stravolgere” un articolo per il sito RaiNews.it sulla denuncia per violenza sessuale nei confronti di Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio. La giornalista incaricata di confezionarlo avrebbe addirittura ritirato la propria firma.

La decisione è arrivata perché il testo – denuncia il Cdr – “è stato stravolto rispetto alla versione da lei scritta”. Le modifiche, spiega il comitato “consistevano nel togliere i riferimenti alle polemiche” e “sarebbero state richieste dal direttore con la motivazione che non si trattava ‘di una notizia’”. Una posizione giudicata “ovviamente inaccettabile”. E di fronte alle richieste di spiegazioni dell’organo sindacale interno della redazione Petrecca “ha preferito scrivere alla collega e non rispondere al Cdr, manifestando, ancora una volta, il disprezzo per le regole sindacali”.