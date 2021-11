Rai, ok del Cda alle nomine di Fuortes. Esclusivo: i voti a ogni direttore

Rai, nomine: Laganà non ha votato

Il Cda della Rai ha dato il via libera, a maggioranza, alle proposte di nomina dell'ad Carlo Fuortes. Confermati, quindi, Monica Maggioni al Tg1, Gennaro Sangiuliano al Tg2 e Simona Sala al Tg3.

In esclusiva su Affaritaliani.it il dettaglio della votazione del Cda Rai sulle nomine dell'ad Fuortes.

Laganà non ha votato.

Maggioni: 5 sì, 1 no

Sangiuliano: 5 sì, 1 no

Sala: 4 sì, 1 astenuto, 1 no

Vianello (radio): 5 sì, 1 no

Orfeo: 5 sì, 1 no

Casarin: 5 sì, 1 no

Preziosi: 5 sì, 1 no

De Stefani (Sport): 5 sì, 1 no

Petrecca (Rainews): 4 sì, 1 astenuto, 1 no