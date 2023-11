Rai, Renzi contro Vespa: "Con serata Meloni-Schlein violata par condicio"

Rai, Renzi: "Con serata Meloni-Schlein violata par condicio"

"Ieri Rai1 con Bruno Vespa ha scelto di regalare alla coppia Meloni Schlein una incredibile e assurda visibilita' in prima serata ai danni degli altri schieramenti. Mai si era violata la par condicio in modo cosi' smaccato. La percentuale di ascolto e' stata semplicemente imbarazzante. Questo non e' servizio pubblico. E in viale Mazzini qualcuno dovra' prima o poi rispondere di questo modo di procedere che causa un danno alle casse e alla credibilita' dell'azienda". Lo scrive Matteo Renzi sui social network.

Come riporta il sito di Agcom la legge n. 249 del 1997 e il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (testo unico dei servizi di media audiovisivi) individuano nella tutela del pluralismo uno dei compiti principali dell'Autorità nel settore radiotelevisivo. I riferimenti normativi per l'attività di vigilanza sono, oltre le norme citate, la legge 10 dicembre 1993, n. 515 e la legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, e il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che ha emanato il Codice di autoregolamentazione per l'emittenza radiotelevisiva locale. La legge n. 28/2000 disciplina l'accesso ai programmi di informazione e di comunicazione politica, distinguendo fra due diversi periodi: quello non elettorale e quello elettorale.

Chiamate a dettare le disposizioni attuative della normativa primaria sono, per la RAI, la Commissione parlamentare di vigilanza e, per le televisioni e le radio private, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Per il periodo non elettorale, la Commissione e l'Autorità, previa consultazione, hanno approvato due distinti regolamenti; in particolare l'Autorità ha emanato la delibera n. 200/00/CSP, integrata successivamente dalla delibera n. 22/06/CSP.

In occasione di ogni singola consultazione elettorale, i due organismi provvedono ad emanare specifici regolamenti sulla cui osservanza vigila l'Autorità. L'Autorità assolve tale compito attraverso l'attività di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva nazionale. A livello locale, l'attività di vigilanza è rimessa ai competenti comitati regionali per le comunicazioni.

Per ogni competizione elettorale (europee, politiche, regionali, provinciali, comunali e referendarie di rilevanza nazionale) l'Autorità istituisce un'apposita Unità "Par Condicio" presso la quale è attivo un call center raggiungibile tramite numero verde.