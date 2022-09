Meloni pronta a conquistare la Rai. Giampaolo Rossi ad e direttore generale

Si ipotizza il trasferimento di Gennaro Sangiuliano, amico personale di Matteo Salvini, dalla direzione del Tg2 a quella del Tg1



Ex consigliere di amministrazione della Rai, romano classe 1966, laureato in Lettere presso l’Università “La Sapienza” della Capitale. Giampaolo Rossi è sempre stato l'uomo di Giorgia Meloni nella tv di Stato fino a quando la minoranza non è stata esclusa dal cda con la maggioranza Draghi creando le prime fratture nel Centrodestra.



Ora Rossi, che sta collaborando alla campagna elettorale di Meloni per le elezioni del 25 settembre, viene dato come sicuro nuovo amministratore delegato e direttore generale della Rai (carica attualmente ricoperta da Carlo Fuortes) in caso di vittoria del Centrodestra e soprattutto di Fratelli d'Italia.



Per la poltrona di presidente si fa il nome di Teresa De Santis, ex direttrice di Rai 1 stimata in modo trasversale da tutte le forze politiche. Con Rossi a.d. sarebbe una grande vittoria di Meloni che, di fatto, prenderebbe il controllo della tv pubblica. Infine si ipotizza il trasferimento di Gennaro Sangiuliano, amico personale di Matteo Salvini, dalla direzione del Tg2 a quella del Tg1.