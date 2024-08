Rai, tempi stretti e nomine in alto mare. Fontana: "Nessun voto per settimana prossima"

Cda Rai, Fontana: "Al momento non è previsto nessun voto"

"Stiamo attendendo, non era in calendario, avevamo fatto un'ipotesi perchè è da diverse settimane che se ne parla e quindi giustamente, nella riunione dei capigruppo dobbiamo tenere aperti degli spazi per fare in modo che questa che questa possibilità ci sia". Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, sul voto delle Camere relativo ai quattro componenti del cda Rai di nomina parlamentare. "Al momento noi, noi come Camera dei deputati - ha detto nel corso della Cerimonia del Ventaglio a Montecitorio - non abbiamo novità, quindi attendiamo di confrontarci anche con il Senato per sapere se c'è la possibilità, la settimana prossima, di andare a votare questi componenti. Ma adesso noi non abbiamo novità, al momento non è previsto. Poi chiaramente attendiamo se ci sono le novità nel fine settimana e allora vi faremo sapere".

GUARDA IL VIDEO