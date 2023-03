RdC, ecco la retormarcia del governo. Reintroducono lo strumento tolto

Sembra che colpiranno i cosiddetti “occupabili”, quelle persone che per il 70% hanno un titolo di studio che non supera la terza media



Normalmente non commento notizie lette sui media: preferisco commentare un testo, anche se non approvato dal CdM, ma che abbia la valenza di documento approntato da un ufficio, il Ministero del Lavoro in questo caso.

Però qualcosa la si può dire: anche partendo dal presupposto che siano solo indiscrezioni di stampa su una bozza, bozza che a quanto pare il Ministero sta smentendo, tale documento deve pur esistere, altrimenti vanno fatti i complimenti a chi si è inventato una sequenza così dettagliata di opzioni operative di questa nuova versione del Reddito.

Ammettendo quindi che quanto sia riportato sui media rispetti il contenuto di tale documento, il primo commento politico che si può fare è che se da un lato questa maggioranza sembra aver tenuto fede a quanto promesso in campagna elettorale (cancellazione del Reddito di Cittadinanza, operata in Legge di Bilancio 2023), dall’altro con queste “indiscrezioni” (chiamiamole così) che vanno girando si sembrerebbe ipotizzare uno strumento simile al Reddito di Cittadinanza dove però la parte essenziale, e cioè quella delle politiche attive, non sembrerebbe per niente trattata, in quanto viene reintrodotta solo la parte del supporto alla cittadinanza (che era quella parte che già funzionava nel RdC).

Pertanto per non dire che hanno ingannato i loro elettori, adesso modificano la parte del sostentamento di chi non ha nulla, e reintroducono lo strumento che hanno tolto a dicembre forse perché in quel momento serviva fare “cassa” per finanziare tanti emendamenti (si veda la questione supporto alle squadre di calcio…): non so come la prenderanno gli elettori di questa maggioranza, e sono curioso di sapere come spiegheranno tale decisione.