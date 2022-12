Rdc, su Affari FdI apre al tavolo con Conte. Manovra, la road map per il voto

Manovra: intervista a Maria Teresa Bellucci su pensioni, Reddito di cittadinanza, Codice degli appalti, Superbonus, Pos, e limite al contante

"Soddisfazione". È quello che traspare dalla viceministra per il Lavoro e le Politiche sociali Maria Teresa Bellucci rispondendo alle domande di affaritaliani.it dopo il via libera del Consiglio dei ministri al nuovo Codice degli appalti (clicca qui per leggere il testo integrale).

Ma anche serenità sulla manovra e sull'accordo di maggioranza tra FdI, Lega e FI che ci sarà nel weekend, al massimo lunedì, sul maxi emendamento governativo che recepirà le istanze del Parlamento sui nodi più caldi come le pensioni e il Reddito di cittadinanza per scongiurare l'esercizio provvisorio. La road map tracciata dalla Bellucci su Affari segnala che la manovra arriverà al vaglio della Camera tra martedì 20 e mercoledì 21, con voto finale il 23 dicembre, e al Senato tra Natale e l'ultimo dell'anno.

Si va verso l'ok all'innalzamento delle pensioni a 600 euro per gli over 75, "Più sì che no", risponde la Bellucci. Ma tutto deve procedere all'insegna della prudenza e della "sostenibilità", come ribadisce più volte la responsabile delle Politiche sociali, delega nata proprio con il governo Meloni e di cui la Bellucci va orgogliosa. Si registra una importantissima apertura al leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte per un "confronto costruttivo" e non "strumentale" sul miglioramento del Reddito di cittadinanza, un tavolo di lavoro come quello offerto dalla premier Meloni a Calenda.

