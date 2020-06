"Recovery fund, cammino ancora lungo".Merkel e Macron si vedono e gelano Conte

Come sempre tante belle parole, tante promesse e nessun fatto. Angela Merkel ed Emmanuel Macron si vedono per la prima volta dopo l'emergenza Covid-19 e, al di là della solita retorica ("L'Europa è il nostro futuro"), gelano il governo italiano e il premier Giuseppe Conte che punta a un accordo sul Recovery Fund già a metà luglio ("Il cammino è ancora lungo").

Merkel, Francia e Germania insieme, Europa nostro futuro - "Germania e Francia vogliono giocare un ruolo comune per rendere chiaro che l'Europa e' il nostro futuro". Lo ha detto Angela Merkel al castello di Meseberg con Emmanuel Macron. "Veniamo da diversi paesi, ma solo insieme possiamo avere un ruolo nel mondo", ha aggiunto, su temi come la digitalizzazione, il clima, ha citato fra gli altri. "Sappiamo che se Francia e Germania sono d'accordo questo non significa che e' d'accordo l'Europa", ha affermato. Ma sappiamo che se Germania e Francia "non sono d'accordo", ha aggiunto, le cose non vanno meglio, "quindi l'intesa fra Parigi e Berlino e' un positivo impulso per l'Ue". E questo sara' importante anche per il consiglio europeo di luglio.

Ue: Macron, nella trattativa consolidare quadro indicato per sostenere Stati piu' colpiti - 'Consolidare quanto indicato finora, tra cui 500 miliardi di risorse di bilancio' per gli Stati piu' colpiti dalla pandemia e dalla crisi. Lo ha detto il presidente francese Macron fianco a fianco con Merkel nell'incontro stampa a Mesenberg, a nord di Berlino. Macron ha parlato del vertice Ue del 17-18 di 'un momento della verita'' che deve essere un momento di decisione comune aggiungendo l'importanza di 'un modello europeo forte da difendere e della forte collaborazione tra Francia e Germania'. Il riferimento al 'consolidamento' significa che i due leader sono decisi a non vedere il 'pacchetto' anticrisi amputato durante la trattativa tra i 27. Per risorse di bilancio si intende anche (e soprattutto) il Recovery Fund.

Ue: Merkel, cammino per accordo su Recovery fund e bilancio Ue e' ancora lungo - 'Il Consiglio europeo del 17-18 sara' molto importante, parleremo di bilancio Ue e di fondo di rilancio e una serie di discussioni sono condotte attualmente da Charles Michel (presidente Ue) ma anche noi accompagniamo i suoi sforzi: speriamo di arrivare a una soluzione anche se il cammino da percorrere e' ancora lungo'. Lo ha detto la cancelliera tedesca Merkel dopo la prima parte dell'incontro a Mesenberg con il presidente francese Macron che continua con una cena. Merkel ha aggiunto che Germania e Francia continueranno a 'lavorare strettamente' insieme per soluzioni europee a questa crisi e alle sfide Ue della transizione ecologica e digitale.