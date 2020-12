Recovery, siluro del Pd a Conte: "Discussione di merito in Parlamento"

"Sono un bel segnale le rassicurazioni del Premier Conte sugli investimenti al Sud, compresi quelli di natura infrastrutturale, ma non bastano. Occorre infatti dare spazio alla discussione parlamentare, con tempi adeguati, per entrare nel merito". È il commento del senatore Dario Stefàno, presidente della commissione Politiche dell’Unione Europea del Senato. "Il governo - conclude Stefàno - approvi al più presto la propria proposta e lasci il tempo necessario alle camere per un lavoro di approfondimento e di discussione vera, non di ratifica, che deve avvenire attraverso gli organi parlamentari preposti e con tempi adeguati".