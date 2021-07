Reddito di cittadinanza, Renzi vuole abrogarlo. Ddl Zan, siluro a Fedez

"Nel 2022, dopo l'elezione del presidente della Repubblica, partiremo per una raccolta di firme per un referendum abrogativo per il reddito di cittadinanza". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, intervenendo al 50 convegno dei giovani imprenditori di Confindustria, in corso a Genova.

Giustizia: Renzi, sto riflettendo se firmare referendum

"Sto riflettendo se firmare i referendum sulla giustizia presentati da Radicali e Lega. Molti dei quesiti mi intrigano molto. Come la separazione delle carriere e sul fatto che bisogna far si' che lo strapotere delle correnti finisca" dice ancora Renzi a 'In Onda' su La7, spiegando che eventualmente si recherebbe ai banchetti dei Radicali.

M5s: Renzi, non fara' mai finire in anticipo legislatura

"Io ritengo che in questi anni il M5s abbia fatto male alla politica e al Paese, dunque non mi interessa di salvarlo" dice poi il leader di Iv. "I primi a non voler far finire la legislatura per motivi piu' o meno nobili, a cominciare dall'indennita', sono i parlamentari grillini. I Cinquestelle non faranno mai finire la legislatura in anticipo", ha osservato. "Per i 5Stelle la politica e' soltanto sistemazione di poltrone", l'accusa di Renzi.

DDL ZAN: RENZI "FEDEZ NON LO CONOSCE, E' INFLUENCER NON UN INTELLETTUALE"

"Fedez ha fatto una diretta di un'ora e da quella abbiamo capito che non sa di che cosa si parla quando si discute del Ddl Zan", prosegue ancora Renzi. "Fedez e' un influencer e un cantante ma non e' un intellettuale", prosegue. "Io ho voluto Alessandro Zan nel 2018. Il disegno di legge Zan al Senato non ha i numeri perche' a scrutinio segreto la distanza che c'e' probabilmente di 6 voti e' troppo risicata. Compromesso e' una buona parola e ora come ora i numeri non ci sono", continua Renzi. "Il politico ha una strategia e studia mentre l'influencer vive dei like" conclude Renzi.