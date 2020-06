Regionali, Berlusconi chiama Fitto: "Unità per la vittoria della Puglia"

Auguri a Raffaele Fitto, candidato alla presidenza della Regione Puglia sono giunti dal leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che ha telefonato al vicepresidente Antonio Tajani durante la conferenza stampa per la presentazione dell' europarlamentare di Fratelli d'Italia, candidato per il centrodestra a Governatore della Regione. "Non poteva iniziare meglio che con la telefonata di Berlusconi" ha commentato Raffaele Fitto che gli ha augurato "un grosso in bocca a lupo, testimoniare e ribadire il sostegno di Forza Italia". Da un po' di tempo - ha proseguito Fitto - questo rapporto ha ripreso una sua intensita'. Stiamo riavvolgendo un nastro, capendo quali sono stati gli errori fatti e che l'elemento dell'unita' e' fondamentale per affrontare e vincere una campagna elettorale".

Regionali: Tajani, Fitto in Puglia e' punto sintesi coalizione

"E' un risultato politico nazionale: il centrodestra si presenta compatto al prossimo appuntamento per il rinnovo delle amministrazioni regionali e locali a differenza della sinistra che si presenta divisa". Lo ha dichiarato a Bari il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, alla conferenza stampa con Raffaele Fitto (Fdi) candidato alla presidenza della regione Puglia. "Abbiamo individuato in Raffaele Fitto il punto di sintesi della nostra coalizione - ha detto Tajani - , convinti che in Puglia ci potra' essere a partire dal mese di ottobre un governo di centrodestra. Questo non significa che abbiamo gia' vinto la partita ma che ci sono le condizioni politiche per poter cambiare le cose in questa regione. Forza Italia partecipera' da protagonista e io in prima persona mi battero' come se fossi io stesso candidato".

Regionali: Ronzulli (FI),Puglia ferma da 15 anni,ora buongoverno

"La Puglia e' ferma ormai da 15 anni ed e' guidata da un governatore che va a braccetto con la sinistra e con il governo Conte che non sta facendo nulla per aiutare l'Italia a superare la crisi economica e sociale seguita all'emergenza sanitaria. Nulla hanno fatto prima e nulla franno dopo. Il riscatto di questa terra puo' partire solo dal buongoverno di centrodestra con Raffaele Fitto alla guida della Regione. Bisogna ripartire rilanciando turismo e filiera alimentare che danno lavoro ai pugliesi, oggi massacrati dalle scelte di Emiliano". Lo ha detto a Bari Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, durante la conferenza stampa del movimento azzurro con il candidato presidente del centrodestra alla Regione Puglia, Raffaele Fitto.

Puglia: Ronzulli (FI), buongoverno centrodestra per riscatto

