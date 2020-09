Regionali, Salvini: "5S cancellati, sfida Lega-Pd". Meloni: FdI unico che sale

Marche: Salvini, ci giochiamo posto primo partito con Pd

"La Regione Marche governatada 50 anni dal centrosinistra, passa al centrodestra. Con la Lega che sigioca il posto di primo partito con il Pd. In una regione governatasempre dal centrosinistra e' una soddisfazione notevole". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, commentando la vittoria nelle Marche del candidato del centrodestra, Francesco Acquaroli.

M5s: Salvini, prima forza in Parlamento cancellata

Dopo la vittoria del si' nel referendum sul taglio dei parlamentari "c'e' la presenza di 300 parlamentari in piu' del previsto", poi con il voto delle regionali "la prima forza politica presente in Parlamento", il M5s, "e' stata in alcune regioni democraticamente cancellata". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, durante una conferenza stampa in via Bellerio.

L.elettorale: Salvini,proporzionale sarebbe morte Paese

"Spero che l'Italia non torni alla palude del proporzionale, significa ritornare indietro di 40 anni, ai ricattini dei Renzi con il 2%". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in una conferenza stampa in via Bellerio. Per l'ex ministro "il modello delle Regioni e' virtuoso, da applicare al Paese" perche' "stasera si sa gia' chi governa".

Regionali, Salvini: centrodestra al governo in 15 su 20

"Come sempre e piu' di sempre, anche questa volta dico grazie ai milioni di italiane e di italiani che ci hanno dato fiducia". Lo scrive su Facebook Matteo Salvini, segretario della Lega. "Se i dati verranno confermati, da domani Lega e centrodestra saranno alla guida di 15 Regioni su 20! E anche dove non ce l'abbiamo fatta, tutti al lavoro con un solo obiettivo: aiutare, proteggere e far crescere la nostra bellissima Italia".

Regionali: Meloni, contenta per risultati FdI, cresce ovunque

"Sono molto contenta dei risultati di Fdi. Se i dati venissero confermati potremmo dire con grande orgoglio che FdI e' l'unico partito che cresce su tutto il territorio nazionale". Lo ha detto la leader di FdI, Giorgia Meloni, commentando i risultati delle elezioni al comitato del neogovernatore delle Marche, Francesco Acquaroli, ad Ancona.

Referendum: Meloni, nessuno tenti di politicizzarlo

"Nessuno tenti di politicizzare il risultato del referendum". Lo ha detto la leader di FdI, Giorgia Meloni, commentando i risultati delle elezioni al comitato del neo governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, ad Ancona.

Regionali: Meloni, M5s ininfluente, si torna a bipolarismo

"M5s, in queste elezioni, si e' ritrovato a fare la lista civetta del Pd. Viaggia verso una stagione di sostanziale ininfluenza e si viaggia verso il ritorno a un sano bipolarismo". Lo ha detto la leader di FdI, Giorgia Meloni, commentando i risultati delle elezioni al comitato del neo governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, ad Ancona.