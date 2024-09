Regno Unito, Starmer già nella bufera: premier sotto accusa per oltre 118 mila euro in regali e biglietti gratuiti

Regno Unito: Starmer sotto accusa per oltre 118 mila euro in regali e biglietti gratuiti

Il primo ministro britannico, Keir Starmer, ha ricevuto oltre 100 mila sterline (oltre 118 mila euro) in regali e biglietti gratuiti, piu' di qualsiasi altro leader di partito recente. Come riporta il quotidiano "The Guardian", il primo ministro ha accettato circa 40 set di biglietti gratuiti, principalmente per partite di calcio, ma anche per eventi come concerti di Taylor Swift e Coldplay. La maggior parte di questo sostegno proviene dal donatore laborista Waheed Alli, che ha offerto a Starmer abiti per un valore di 12 mila sterline (14 mila euro), alloggi per oltre 20 sterline (24 mila euro) e occhiali da vista del valore di 2.485 (2.946 euro).

Cio' ha sollevato alcune critiche, soprattutto perche' il donatore ha avuto temporaneamente accesso a Downing Street dopo le elezioni. Starmer ha difeso l'accettazione di questi omaggi, spiegando che sono legati alle sue esigenze di sicurezza e alla difficolta' di partecipare agli eventi senza accettare ospitalita'. Nonostante le critiche, Starmer ha ribadito che tali regali sono registrati per trasparenza verso i cittadini.