Renzi all’attacco del premier, ma nel 2019 fece nascere il Conte-bis.Coerenza?

Matteo Renzi, lunedì sera, nel programma di Retequattro, condotto da Nicola Porro (poche le domande toste), ha arringato i telespettatori e gli ospiti, come se fosse il capo dell'opposizione al sinora deludente esecutivo Conte-bis.

Ma ricordo male, o fu proprio l’ex Sindaco di Firenze ad ispirare, serenamente, il “ribaltone” che, nell’agosto del 2019, consentì la formazione dell’attuale governo Conte-bis ? E ora, come molti osservatori, Renzi ha constatato che non sono numerosi i ministri competenti, in grado di guidare il Paese, in questa drammatica emergenza sanitaria, politica, socioeconomica.

Ecco l’ennesimo paradosso del teatrino politico, che appare sempre più distante dai problemi e dalle istanze, concrete e pressanti, degli italiani. O no ?