Renzi, Boccia: "Non ha un minimo di c... di idea di società"

"Renzi? Non ha un minimo di c... di idea di società. Non hanno (Italia Viva, ndr) un c... di niente. Stanno lì (al governo, ndr) solo a rompere i c...". Che il ministro per gli Affari regionali e Autonomie Francesco Boccia e l'ex segretario del Pd ora leader di Italia Viva Matteo Renzi non si fossero mai amati è noto, ma mai il politico pugliese era stato così diretto nei confronti del senatore di Rignano.

A catturare i virgolettati di Boccia è stato uno scherzo delle Iene, programma del gruppo Mediaset, orchestrato con la complicità della moglie Nunzia De Girolamo, ex ministro (forzista) delle Politiche Agricole nel governo Letta. La De Girolamo fa credere all'ignaro marito di voler tornare in politica (nel 2018 non è stata eletta nelle liste di Forza Italia) e di essere stata convinta da Matteo Renzi a candidarsi a presidente della Regione Campania (la De Girolamo è di Benevento).

La reazione del marito è veramente esemplare: ha detto chiaramente alla moglie ciò che pensava della sua scelta e del leader di Italia Viva (sono al governo insieme?!), ma non ha mai perso la pazienza e non ha mai trasceso. Lo scherzo è esilarante, meno il senso politico che sottende la partecipazione di Boccia e di Renzi alla stessa maggioranza che sostiene l'esecutivo Conte-bis.