Renzi apre a Calenda, ma lui frena. "Accordo né scontato né banale"

Elezioni: Renzi, porte aperte a Calenda. Uniti facciamo il botto - "Quando abbiamo lavorato insieme, abbiamo lavorato bene. In particolar modo durante il periodo in cui abbiamo condiviso responsabilita' varie di Governo". Lo dice il leader di Iv Matteo Renzi in un'intervista a 'Il Messaggero', parlando del segretario di Azione, Calenda. "Le idee in comune sono piu' vicine delle diversita' metodologiche e caratteriali che ci separano - continua Renzi - Noi ci siamo posizionati sul Terzo Polo da subito. Se Azione ci sta, siamo pronti a ricominciare insieme, senza primogeniture ma puntando al bene dell'Italia. Io e Carlo insieme possiamo fare il botto".

Calenda: un accordo con Renzi non e' ne' scontato ne' banale - Torna a parlare della rottura dell'alleanza con i dem "figlio di un negoziato durissimo e un compromesso" tanto che "si erano create due ali della coalizione, una delle quali contraria a tutto quello che dice l'altra" e poi parla del possibile accordo con Italia Viva annunciando "ci incontreremo per discuterne". Cosi' in un'intervista a Repubblica, il leader di Azione, Carlo Calenda parlando delle elezioni e delle alleanze. "Il problema del Pd e' sempre lo stesso - sottolinea -, siccome non si sente in grado di rappresentare tutta la sinistra, mette dentro chiunque. Temevano che Fratoianni e Bonelli andassero con Conte. A fare cosa, Mele'nchon con la pochette? E' finita a bordello e per la sinistra sara' una sconfitta clamorosa".



E' certo che non avra' bisogno di raccogliere le firme per presentarsi "In ogni caso non ho problemi a farlo" e non ha paura che con la sua scelta di rompere con i dem favorisca la destra: "Non e' detto che Meloni vinca. Prendero' molti voti in uscita dal centrodestra, ci sara' una grande onda di consenso come e' accaduto a Roma - evidenzia -. Se vado bene togliero' tantissimi consensi alla destra nel proporzionale e questo compensera' il risultato dei collegi, anzi il saldo per loro sara' negativo. Posso mandare Forza Italia sotto il 3%". Calenda e' pronto a discutere con Renzi per un'alleanza, ma precisa: "Un accordo tra di noi non e' ne' scontato ne' banale - commenta -. Con Renzi ci sono rapporti deteriorati nel tempo, ci unisce una consonanza programmatica e ci dividono alcune scelte".