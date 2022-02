Renzi, i soldi cinesi dalla "Matteo pr". Quei bonifici ripetitivi da 8,33€

Renzi, affari in Cina. Dietro l'operazione un'italiana

Il caso delle consulenze private di Matteo Renzi all'estero si arricchisce di un nuovo capitolo. Si è scoperto il nome della società cinese che finanzia con ricchi bonfici le collaborazioni del leader di Italia Viva. L'azienda - si legge sulla Verità - si chiama "Matteo pr". Il gruppo è finito nel mirino della Banca d'Italia per operazioni sospette, la ditta in questione avrebbe infatti inviato "bonifici ripetitivi in accredito" sul conto di Renzi. Tutti da 8,33 euro. A saltare all'occhio dei risk manager è stato il giroconto da 1,1 mln di euro effettuato il 13 dicembre 2021 dall'ex segretario del Pd su un conto aperto il 5 novembre, forse per qualche investimento immobiliare.

Ma chi c'è - prosegue la Verità - dietro alla "Matteo pr" che contribuisce al sostentamento dell'ex premier? Ci sarebbe Lu Wei, che con la sessantunenne napoletana Marina Leo, talent scout di Renzi, che possiede una società con sede a Rotterdam in Olanda, paese che offre una fiscalità vantaggiosa e che da anni attira aziende europee, come in passato Fca. La Leo attraverso la sua società è stata la prima ad aggiudicarsi le prestazioni di Renzi. La sua società Csa, inizialmente con base in Italia, è stata poi spostata in Olanda. Poi la Leo è diventata Ceo della Qiao, la società cinese specializzata in "realizzazione di scambio e cooperazioni internazionali non governative" promuovendo proprio la candidatura del leader di Italia Viva come speaker per conferenze internazionali.

