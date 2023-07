Renzi e Vespa duo (finto) pop: i posti in Masseria sono già occupati

Renzi in Masseria da Vespa per sponsorizzare il suo libro "Il Mostro", ma l'evento da pubblico si trasforma in "privè". Il caso

Dopo Meloni con quasi tutti i suoi ministri, arriva Matteo Renzi con il suo ormai ingiallito libro Il Mostro alla masseria di Bruno Vespa a Manduria, in Puglia. Un tandem pop molto gettonato quello dell'ex premier toscano con il grande ciambellano di Porta a Porta. E infatti per la cena sotto le stelle (e le zanzare tarantine) sono fioccate le prenotazioni online sul sito della Masseria.



Dal sito online de "La Masseria Li Reni", quando si prova a prenotare per l'evento dedicato a Renzi, fissato in data 19 luglio, l'operazione risulta impossibile

Ma i molti fans, pur pronti a versare gli 80 euro per cena più libro e a sfidare i 42 gradi umidi della zona, si son sentiti rispondere picche. Posti esauriti, tie'. O meglio tutti requisiti dal munifico sponsor Deutsche Bank a favore di attività di lobbing e cortese omaggio per fortunati amici e privilegiati stakeholders bancari. E pugliesi su tutte le furie per un evento apparentemente pubblico, in realtà rigorosamente riservato e prive'.

