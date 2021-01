Renzi: "Me ne andrò all'opposizione". Rosato: "Esperienza Conte bis finita"

Governo: Renzi, Conte evidentemente ha i numeri - "Non sono stato io a decidere. A decidere e' stato questa mattina il presidente Conte. Evidentemente ha i numeri parlamentari per andare avanti. Per me non e' un problema. E' la democrazia parlamentare". Cosi' Matteo Renzi parlando al Senato, a margine delle votazioni a Palazzo Madama. "Io ho chiesto temi veri, non ho mai detto 'dimissioni Conte e poi vediamo'. Le mie dichiarazioni sono state chiare", ha spiegato il leader di Iv.

Governo: Renzi, ci siamo. Noi bene all'opposizione - "Io non volevo far fuori Conte, ma me stesso da questo governo. Ormai ci siamo. Non ci metto la faccia sullo spreco di denaro pubblico". Cosi' Matteo Renzi, parlando al Senato durante una pausa dei lavori parlamentari. "Evidentemente hanno i numeri per andare avanti e se vogliono gli posso anche cedere qualcuno... Me ne andro' all'opposizione. Un'opposizione diversa da quella di Salvini e Meloni", argomenta l'ex premier.

Governo: Renzi,Conte sostituira' ministre Iv e chiede fiducia - "Penso che Conte sostituira' le ministre di Italia viva che si dimetteranno e poi andra' alle Camere per chiedere la fiducia. Non so se prima si rechera' al Quirinale, comunque quando avra' dei nuovi ministri fara' il passaggio parlamentare". Cosi' Matteo Renzi, parlando al Senato durante una pausa dei lavori parlamentari.

Governo: Renzi, ritiro ministri? Stasera vediamo,parlo domani - Italia viva ritira le sue ministre dal governo? "Sembra che sia il ritiro dei panni, stiamo parlando di donne con un'esperienza straordinaria. Stasera vediamo che tipo di discussione viene fuori e domani facciamo una conferenza stampa e ne parliamo. Nel giro di un mese pare che abbiano migliorato il Recovery plan, io non l'ho ancora letto tutto, lo devo leggere, ma dicono tutti che sia migliorato". Cosi' Matteo Renzi, parlando al Senato durante una pausa dei lavori parlamentari.



Governo: Rosato, Conte bis finito, ma non si va a elezioni - "Il fatto che il governo Conte bis e' giunto alla fine e' ormai acclarato". Lo dice il presidente di Iv, Ettore Rosato, ai microfoni di Rainews 24. "Noi abbiamo posto questioni di merito che nulla hanno a che vedere con giochi di palazzo, ma i nostri temi non hanno avuto nessuna risposta", aggiunge l'esponente renziano. "Vedremo se Conte avra' un'altra maggioranza", ma "non si andra' a elezioni", pronostica Rosato.



Governo: Rosato, ha tutto in mano Conte, ci dia risposte - "Noi non siamo irresponsabili, irresponsabile e' un governo immobile", un governo "su cui noi non riusciamo a incidere. Se non ci vogliono e hanno altri numeri senza di noi, e' giusto che lo facciano". Altrimenti, "il presidente del Consiglio ci dica cosa e' possibile" realizzare "dei nostri punti, e andiamo avanti. Il presidente del Consiglio ha tutto in mano lui, se ci da' le risposte noi siamo pronti ad ascoltare". Lo ha detto il presidente di Italia viva, Ettore Rosato, a Rainews24.

Governo: Rosato (Iv), acclarato che esperienza governo Conte bis si e' conclusa - E' acclarato che l'esperienza del governo Conte bis si e' conclusa. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Italia viva, Ettore Rosato, ospite di RaiNews24. "Abbiamo posto questioni di merito che non hanno nulla a che vedere con i giochi di palazzo, ma con risposte che non abbiamo mai avuto", ha aggiunto.



Recovery plan, Rosato: testo migliorato, ma non ha una visione - Il Recovery plan è sicuramente migliorato, ma resta un testo privo di una "visione". Lo ha detto il presidente Iv Ettore Rosato a Rai News24. "Sicuramente è un testo migliorativo rispetto a quello che avevamo visto", ammette. Ma, continua Rosato, "resta il tema che è un documento che non ha una visione. Questo documento assomiglia molto a una grande legge di bilancio, si finanziano le cose che sono arrivate senza avere un filo conduttore".