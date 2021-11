Renzi: "Nessun fuga da Italia Viva. E nessun accordo con Salvini e M5S"

Renzi: "Siamo pieni di prenotazioni per la Leopolda"

"Dividere la realta' dalle bugie e lottare per la verita' e' un lavoro a tempo pieno ma divertente". Lo scrive Matteo Renzi in un post su Facebook. "Dicono che Italia Viva ha fatto l'accordo con Salvini e dimenticano che se non c'e' il governo del Papeete, quello dei pieni poteri, e' grazie alla nostra scelta del 2019. Dicono che Italia Viva fara' l'accordo con i grillini e dimenticano che in questa settimana i grillini si sono sposati con il PD in Europa, non con noi: noi siamo Renew Europe cioe' orgogliosamente contro il populismo sovranista e il populismo grillino, come abbiamo detto mercoledi' scorso a Bruxelles. E del resto se Draghi ha preso il posto di Conte nel 2021 si deve alla nostra scelta di aprire la crisi in piena pandemia", continua il leader di Iv.



"Dicono che io attacco i giornalisti e dimenticano che c'e' liberta' di informazione ma non c'e' liberta' di diffamazione - prosegue Renzi - dicono che stanno scappando tutti da Italia Viva e dimenticano che siamo pieni di prenotazioni per la Leopolda, con migliaia di persone che stanno contribuendo con idee, suggerimenti, contributi economici". "Dicono che avevamo la macchina del fango e dimenticano che siamo quelli che il fango lo hanno subito. Dicono che arriveremo divisi alle votazioni per il Quirinale e dimenticano che lo avevano gia' profetizzato ai tempi della crisi: non e' andata proprio cosi', no? Dicono tante cose. Lasciamoli dire. A tutte le polemiche, gli attacchi, le insinuazioni rispondiamo con il sorriso piu' grande. Ci vediamo alla Leopolda a partire da venerdi' sera, sara' bellissimo", conclude.