Richetti, accuse infondate contro Lodovica Mairè Rogati. Caso archiviato

Richetti, accuse infondate contro Lodovica Mairè Rogati. Archiviato il caso

Il Tribunale di Roma, con definitivo decreto di archiviazione del 12.01.24, ha provveduto a confermare l'infondatezza della denuncia e delle accuse incautamente mosse dall’ex senatore del partito di Azione Matteo Richetti nei confronti della dott.ssa Lodovica Mairè Rogati. "Si chiude così una pagina vergognosa del giornalismo italiano", sottolinea Rogati in una nota. "Si attendono ora con fiducia gli esiti delle querele sporte nei confronti di tutti gli autori del gravissimo linciaggio mediatico messo in atto, politici e giornalisti in primis, anche in merito alla propalazione di notizie non veritiere; quali ad esempio inesistenti 'condanne a quattro anni per stalking o calunnia", conclude l'attrice.