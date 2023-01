Ricostruzione, Meloni nomina Castelli. Il commissario Legnini già trombato

Ricostruzione post-sisma, la premier Meloni nomina Guido Castelli. Il commissario Legnini già trombato dal Dpcm

Sarà il senatore marchigiano Guido Castelli, ex sindaco di Ascoli Piceno, di Fratelli d’Italia, il nuovo Commissario alla ricostruzione post sisma 2016. L’incarico sarà ufficializzato nei prossimi giorni dopo il via della Corte dei Conti che sta esaminando il decreto firmato dalla premier Giorgia Meloni.

Un cambio della guardia di cui fa le spese Giovanni Legnini, il cui incarico è scaduto a dicembre. È così svanito il tentativo di molti sindaci di evitare la sostituzione di Legnini, ritenuto il vero protagonista della svolta.

Ricostruzione post-sisma, Verini (Pd): sostituire Legnini grave errore

"Il governo non ha voluto ascoltare i tantissimi sindaci, le tantissime associazioni della zona del cratere che chiedevano la conferma di Giovanni Legnini come commissario per la ricostruzione. Legnini ha lavorato bene in questi anni, in un rapporto costante con quelle comunita' e ha avviato un processo di ricostruzione concreto, che si tocca con mano. Ora il governo ha compiuto una scelta politica e ha nominato un esponente della destra che ci auguriamo faccia bene, nell'interesse delle popolazioni terremotate. Ma aver interrotto il lavoro di Giovanni Legnini e' stato un grave errore". Cosi' il senatore del Pd Walter Verini.