Pensioni gennaio 2023: ipotesi che spaventa milioni di italiani e italiane

Pensioni gennaio 2023, Legge Fornero ritorna? Le nuove norme



Pensioni gennaio 2023. Il tempo ormai stringe, la maggioranza di Centrodestra non è per niente unita e, dovendo anche aprire un dialogo con le parti sociali (Confindustria ha detto che non vuole assolutamente prepensionamenti), si profilo uno scenario clamoroso per milioni e milioni di lavoratori e di lavoratrici.

Il nascente governo guidato da Giorgia Meloni, dovendo fare anche una difficilissima Legge di Bilancio per il 2023, potrebbe non fare in tempo a riformare le pensioni e, di conseguenza, dal primo gennaio del prossimo anno potrebbe tornare in vigore la Legge Fornero.

Da gennaio 2023, quindi, potrebbe essere possibile accedere alla pensione con le sue regole di base: pensione di vecchiaia a 67 e con almeno 20 anni di contributi e pensione anticipata indipendentemente dall'età e con almeno 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne.