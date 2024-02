Riforme, il testo non ancora chiuso. Casellati: "Modifiche su poteri premier"

L'accordo nel governo sembrava chiuso e blindato. Ma non è così

Colpo di scena sulla riforma costituzionale che intende introdurre l'elezione diretta del presidente del Consiglio. L'accordo nel governo sembrava chiuso e blindato. Ma non è così. La maggioranza potrebbe modificare ancora la norma del premierato, rispetto agli emendamenti del governo presentati ieri, riguardo ai poteri del premier in caso di sfiducia, che per alcuni giuristi potrebbero essere oggetto di diverse interpretazioni. Lo ha annunciato la ministra per le Riforme, Maria Elisabetta Casellati, conversando con i cronisti in Senato. "Nulla è immodificabile", ha osservato.

"Se ci saranno necessità di avere tempo per valutare ulteriori eventuali emendamenti ne prenderemo atto e ci prenderemo tutto il tempo necessario. Non mi è sembrato che sia una certezza. Quindi non è che a ogni dichiarazione a un giornalista possiamo stravolgere l'ordine del giorno. Se ci fossero situazioni nuove ne terremo conto anche con eventuali riunioni di capogruppo". Così in Aula il presidente del Senato Ignazio La Russa risponde al capogruppo di Italia Viva, Enrico Borghi intervenuto sul premierato e sulle dichiarazioni del ministro Casellati in merito ai tempi dei lavori.