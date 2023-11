Riforme, Meloni: "Cerchiamo consenso. Se impossibile decideranno italiani"

"In 75 anni di storia repubblicana, noi abbiamo avuto 68 governi"

Sulla riforma costituzionale "cercheremo il consenso ampio in Parlamento pero' se non sara' possibile saranno gli italiani a esprimersi". Lo ha detto la presidnete dle Consiglio Giorgia Meloni, in un videomessaggio all'assemblea della Cna.

Meloni: Italia ha pagato instabilita' politica - "In 75 anni di storia repubblicana, noi abbiamo avuto 68 governi, con un orizzonte medio di un anno e mezzo e lo abbiamo pagato". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video messaggio all'assemblea della Cna, parlando degli effetti della "instabilita' politica".