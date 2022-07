“Rimuovi Conte”: Grillo, Draghi o De Masi, chi è il cazzaro?

M5s/ "Rimuovi Conte", Grillo e Draghi smentiscono e De Masi è sparito

“Rimuovi Conte dal vertice dei 5 Stelle”. Questo avrebbe detto il presidente del Consiglio Mario Draghi al garante dei 5 Stelle Beppe Grillo secondo il sociologo Domenico De Masi (vicino ai pentastellati). Una rivelazione che ha provocato un terremoto politico. De Masi da giorni non risponde più al telefono (affaritaliani.it lo cerca ininterrottamente dall’altro ieri) e non rilascia dichiarazioni. L’ipotesi che circola è che non voglia provocare ulteriori scossoni.

Ma ci si chiede: chi è il cazzaro? Grillo, Draghi o De Masi? Il comico, in 72 ore di permananza a Roma, ha creato il panico tra gli eletti M5s ma ha negato ogni addebito. Draghi tra un vertice Nato e un cdm ha smentito categoricamente di aver chiesto la testa dell’Avvocato del popolo. E De Masi? Si faccia avanti e replichi, rilanci. Altrimenti il rischio è che sia lui a passare per il cazzaro di turno.