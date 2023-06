Rivolta Wagner a Mosca, Fini: "Da Prigozhin prova di forza riuscita"

Rivolta Wagner, l'intervento dell'ex An Fini

Gianfranco Fini, in occasione della conversazione con Piero Ignazi e Alessandra Longo al Passaggi Festival 2023 a Fano, è intervenuto anche sulla rivolta della Wagner. "Credo che quella del capo fondatore della Wagner sia stata una prova di forza riuscita. Nel senso che da quando c’è stata l’invasione russa, Prigozhin ha sempre detto come i vertici militari fossero degli incapaci. Putin non ha mai speso una parola fino ad oggi per stigmatizzare questo modo di agire. Anche perché Wagner è una milizia privata sempre utilizzata dal Cremlino in ogni parte del mondo", ha dichiarato Fini. "Il fatto che si sia ritirato forse sta a significare che a suo avviso la prova di forza è riuscita. Non mi meraviglierei se tra qualche tempo ci fosse un cambiamento nelle gerarchie militari russe. Certo non sarà semplice”, ha concluso.