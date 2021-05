Elezioni Roma, Raggi batte Gualtieri. Choc per il Pd. Il sondaggio flash

Doccia non fredda ma gelata per il Partito Democratico e per Enrico Letta. Il sondaggio flash realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari - direttore generale di Lab2101 e professore all'università La Sapienza di Roma -, all'indomani dell'annuncio della candidatura a sindaco di Roma di Roberto Gualtieri i dati mostrano al momento un vantaggio pari a 6-7 punti di Virginia Raggi sull'ex ministro dell'Economia del governo Conte.

"Il dato emerge considerando tutto l'elettorato di Centrosinistra compreso ovviamente il Movimento 5 Stelle, tutti gli elettori tranne quelli che votano partiti di Centrodestra. Carlo Calenda e Roberto Gualtieri sono sostanzialmente alla pari e, quindi, al momento il terzo litigante - Virginia Raggi - gode e vince la sfida all'interno del Centrosinistra", spiega Baldassari.

Per quanto riguarda il secondo turno di ballottaggio, "molto dipende da chi sarà il candidato del Centrodestra. Guido Bertolaso vincerebbe anche contro la sindaca uscente del M5S, non ci sono dubbi", spiega il sondaggista. "Al momento, non avendo ancora un nome, possiamo dire che Raggi contro candidato del Centrodestra è testa a testa mentre Gualtieri contro candidato del Centrodestra vince la coalizione Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia".