Ronzulli non invitata alla festa di Salvini. È stata la Fascina a depennarla

Fi, Ronzulli ad Arcore non comanda più: una poltrona per due

Licia Ronzulli è stata esclusa a sorpresa dalla lista degli invitati alla festa di Matteo Salvini per i suoi 50 anni. Dopo il tratto di penna deciso dalla premier Meloni, che l'ha esclusa dalla squadra dei ministri, ecco un'altra cancellazione, questa volta - si legge sul Fatto Quotidiano - decisa dalla fidanzata di Silvio Berlusconi, Marta Fascina. Fino a solo un paio di mesi fa non sarebbe potuto accadere. E invece è successo. Un party organizzato alla perfezione da Francesca Verdini, perché il "suo" Matteo davvero non sapeva nulla: pensava di trascorrere una serata romantica e si è trovato davanti mezzo governo, più amici e parenti. Ma non lei, Licia, che per anni è stata una delle sue amiche più strette, rapporto nato e consolidatosi negli anni passati in quel di Bruxelles. Il "no" sarebbe arrivato col benestare, dall’alto, della famiglia, ovvero di Marina Berlusconi, che nelle ultime settimane non ha potuto far altro che alzare le mani davanti al cambio di potere.

Ormai, assicura chi è solito frequentare le brume brianzole, - prosegue il Fatto - a tenere il bastone del comando è Fascina, a discapito di tutti gli altri, in primis di Ronzulli, che per anni è stata la padrona assoluta dell'agenda, delle comunicazioni e dei rapporti con Berlusconi. Per alcuni il duello con Fascina "è solo una questione di lotta di potere, alla corte del sovrano, a comandare dev’essere una sola". Così Ronzulli è finita nel cono d'ombra: c’è, ma spesso è mal tollerata. Tanto da essere esclusa da una festa in cui due dei suoi protagonisti sono le persone cui è stata più vicino in questi anni: Silvio e Matteo. La goccia, questa volta politica, che ha fatto traboccare il vaso è il pasticcio sull’elezione di Ignazio La Russa alla presidenza del Senato. E si sussurra che Ronzulli fosse pure contraria alla vendita de Il Giornale agli Angelucci, a differenza della famiglia.