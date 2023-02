Rumor: Meloni pensa a Belpietro per la comunicazione di Palazzo Chigi

Doppio corteggiamento per Belpietro: Angelucci vuole "La Verità". E la Meloni...

Dal doppio ruolo di direttore ed editore a spin doctor di Giorgia Meloni? E' questo il rumor che disegna una parabola inattesa per Maurizio Belpietro. E' lui il comunicatore al quale Palazzo Chigi avrebbe deciso di affidare la propria strategia, dopo un casting molto intenso, ma senza candidati in grado di conquistare la fiducia della Premier (come spiegato in QUESTO ARTICOLO di Affaritaliani.it).

Che Meloni abbia un certo feeling con Belpietro è indubbio ed è dimostrato anche dalla recente esclusiva concessa a “Donna Moderna”, una delle testate edite dal gruppo che fa capo proprio al noto giornalista. Una scelta non casuale, suggeriscono gli insider, visti anche i contenuti dell'intervista, nella quale la Lady di Ferro italiana parla a cuore aperto di conciliazione e delle altre sfide delle donne che lavorano, senza nascondere difficoltà e debolezze. Insomma, non una mossa casuale – ci mancherebbe, a questi livelli – ma un vero e proprio posizionamento comunicativo, che evidentemente ha a che fare sia con il target della testata che con la stima, peraltro meritata, nei confronti del suo editore.

Nell'ampio bouquet di testate di Belpietro il fiore all'occhiello è il quotidiano “La Verità”, che il deputato della Lega Antonio Angelucci sta cercando di acquistare, dopo aver già comprato “Il Giornale”. Potrebbe quindi nascere un nuovo polo editoriale di destra, che evidentemente avrebbe proprio in Giorgia Meloni, leader indiscussa della coalizione, il suo naturale riferimento politico.

Un puzzle nel quale Belpietro, secondo la suggestione, cederebbe la sua creatura, ma acquisterebbe un ruolo di grande prestigio e responsabilità, accanto alla prima Presidente del Consiglio donna della storia d'Italia.

Una storia di grande appeal necessita di un storyteller all'altezza. A quanto si mormora nei palazzi del Potere, Meloni lo avrebbe individuato proprio in Belpietro, che guida anche “Panorama” e che è molto noto anche come volto televisivo. Nessuna delle due parti in causa ha confermato la voce, che però sta davvero appassionando gli addetti ai lavori: se son rose, fioriranno.