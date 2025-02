Russia, "affermazione Mattarella imprudente e poco veritiera". Su Affari una voce fuori da coro

"I russi hanno una particolare simpatia per il popolo italiano e queste parole suonano veramente offensive per loro e non giovano ai futuri rapporti anche economici con il nostro Paese"



"L’affermazione del Presidente Mattarella è stata non solo imprudente ma anche poco veritiera. La storia dice cose diverse e anche lui è forse in buona fede vittima di quella propaganda in Europa evidenziata da J.D Vance 'La censura è una minaccia più grave di Putin'". Lo afferma ad Affaritaliani.it Stefano Valdegamberi, consigliere regionale del Veneto (Gruppo Misto), commentando lo scontro tra il Capo dello Stato Mattarella e la Russia che ha portato tutte le forze politiche a esprimere solidarietà al Presidente.



"Purtroppo, persone come il sottoscritto, solo per aver espresso opinioni diverse sul conflitto russo-Ucraino sono state pesantemente accusate di essere “agenti di Putin” e di ricevere compensi dal Cremlino. Chi mi conosce - sottolinea Valdegamberi - sa che non sono corruttibile perché ci tengo troppo alla mia libertà di pensiero. Chi è corrotto invece è schiavo perché ricattabile. Dov’era il Presidente Mattarella quando cittadini italiani come me venivano aggrediti da media che riportavano in prima pagina accuse infamanti di “fantomatiche inchieste giornalistiche” di agenzie che poi sono risultate a libro paga per screditare? Dov’era quando cittadini italiani venivano iscritti sulle liste di proscrizione ucraine, di stile nazista, come Myrotvorec?".



"In un momento in cui Trump tratta direttamente con Putin, scavalcando l’Europa guerrafondaia che anche in questi giorni parla solo di armi, queste frasi rischiano di affossare ancora di più i rapporti tra Italia e Russia che storicamente sono sempre stati ottimi. I russi hanno una particolare simpatia per il popolo italiano e queste parole suonano veramente offensive per loro e non giovano ai futuri rapporti anche economici con il nostro Paese. L’Europa con la politica energetica e delle sanzioni, come ripeto da anni, si sta facendo del male da sola. Paghiamo l’energia 3-4 volte di più dei competitor americani da cui comperiamo il liquid gas per fare un dispetto alla Russia. Ma non ci accorgiamo che il dispetto lo stiamo facendo a noi stessi? Mi dispiace ma anche stavolta stiamo sbagliando", conclude Valdegamberi.



