Salario minimo e Dl lavoro, Schlein ricuce con Conte: "Nessuno strappo"

Schlein a Cologno Monzese: "Insegniamo al governo che il welfare non è un costo, ma un investimento"

Chi temeva che, una volta diventata segretaria del Pd, Elly Schlein si dimenticasse delle piazze dovrà sicuramente ricredersi. E lo potrà fare solo guardando a questo finesettimana, in cui la leader del Partito democratico ha viaggiato, e tanto, per scendere a fianco della gente. L’ha fatto, in particolare, sabato, quando a Bologna ha partecipato alla manifestazione organizzata dai sindacati confederali in protesta contro le politiche sul lavoro e sociali del governo guidato da Giorgia Meloni.

Ma non solo: lo ha fatto anche e soprattutto visitando ben tre comuni lombardi per dare supporto ai candidati sindaci del Pd, impegnati nelle imminenti elezioni amministrative: Cinisello Balsamo, Cologno Monzese e Brescia. E proprio a Cologno, Elly Schlein è stata accolta da grandi applausi, quando ha calcato il palco di piazza XI febbraio per sostenere il “collega” di periferia Stefano Zanelli. Dopo l’abbraccio con Landini e la maglietta della Fiom, infatti, è arrivato anche quello con il candidato di centrosinistra del comune milanese, in una mise diversa ma sempre sobria: camicetta bianca, jeans e sneakers. Non si è risparmiata, Elly Schlein, e a Cologno Monzese è tornata a parlare di diritti sociali, alla faccia di chi le rimprovera di tenere alta la bandiera solo dei diritti civili.

