Salis, l'Ungheria chiede revoca dell'immunità: ora rischia il posto in Europa

Ilaria Salis, l'appoggio dei giornali vicini alla sinistra delle sue idee. Mentre in Regione Lombardia...

Il caso Ilaria Salis non è chiuso, la eurodeputata neo eletta con Avs è tornata libera, ma l'Ungheria non molla la presa. Il Tribunale di Budapest chiederà al Parlamento europeo la revoca dell’immunità per le accuse a suo carico in merito a una presunta aggressione ad un gruppo di neo nazisti. La stessa Salis, tramite il papà Roberto, - riporta Il Corriere della Sera - si era detta consapevole che ci fosse questa possibilità. Intanto, oggi la 40enne — che alle Europee ha ottenuto oltre 176 mila preferenze — farà il suo debutto a Bruxelles insieme a Mimmo Lucano. E sempre oggi è atteso il voto in Consiglio regionale lombardo sulla mozione presentata dal consigliere di FdI Marcello Ventura per il "pignoramento del compenso per morosità nel pagamento dell’affitto delle case popolari".

Si tratta - prosegue Il Corriere - di un provvedimento che, pur non citando mai Salis, è rivolto esclusivamente a lei. Visto anche che fa riferimento alla presunta situazione debitoria che Aler, l’azienda regionale che gestisce le case popolari, le contesta per 90 mila euro per l’occupazione abusiva di un alloggio a Milano. Si punta non solo al debito da sanare, ma anche al pignoramento dello stipendio da europarlamentare. Intanto però i giornali vicini alla Sinistra - riporta Libero - continuano a sostenerla, tra interviste "sdraiate" sul balcone di casa mentre esalta l'abusivismo nelle case a rilanci delle sue idee: "L'occupazione è l'unica via", scrive Il Manifesto.