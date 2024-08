Salis, vacanze in montagna. La neoeletta in Ue: "Ho bisogno di raccoglimento"

Ue, Ilaria Salis fugge in montagna: "Ho bisogno di staccare". Il video

Ilaria Salis, fresca di nomina al Parlamento europeo, ha scelto di prendersi una vacanza. Ad annunciarlo è stata la stessa eurodeputata di Sinistra Italiana e Verdi attraverso i social. Salis ha deciso di isolarsi da tutto e si è diretta in montagna. "Devo dirvi - si sfoga Ilaria Salis sui social - che il carcere prima e poi tutta l'attenzione mediatica, le centrifughe di Bruxelles e Strasburgo mi stanno prendendo tantissime energie e adesso ho bisogno di un attimo di raccoglimento". L'europarlamentare ha postato un video senza indicare la località scelta per isolarsi da tutto e tutti.

"Finalmente sono libera, sono in montagna nei boschi e sui sentieri - prosegue Salis - mi sto rigenerando e sto rientrando in contatto con me stessa, cosa di cui avevo tantissimo bisogno. Sto ricevendo tantissime richieste e inviti - conclude Salis - ma purtroppo non riesco sempre a essere presente e a rispondere come vorrei. Ma vi prometto che da settembre avremo l'occasione di incontrarci...".