Salone Nautico, Meloni: "Governo orgoglioso del comparto"

Salone Nautico, Meloni: "Governo deve dire grazie a comparto"

"Queste due ore qui, nonostante arrivi prima da New York e poi da Rimini, mi hanno dato tanta energia. Non siete voi a dover ringraziare me per essere il primo premier a visitare in via ufficiale il Salone, ma sono io a dover ringraziare questo comparto che da' lavoro a oltre 200 mila persone, che produce per oltre 7 mld di euro e fa un pezzo importante della nostra economia". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, oggi al Salone Nautico di Genova. "E' il governo che deve venire qui ad avere l'umilta' di dire grazie a questo settore" ha aggiunto. Meloni ha ricordato che "il governo ha voluto concentrare un pezzo delle scelte strategiche del Paese sul mare, che e' una delle infrastrutture piu' strategiche del paese e non si puo' non avere strategia su questo. Per questo abbiamo presentato il Piano del mare".

Genova, il Presidente Meloni interviene alla firma dell’accordo Governo-Regione Liguria

Meloni: "Il mare è l'infrastruttura italiana più strategica"

"Il mare è una delle infrastrutture più strategiche che l'Italia possiede". Lo ha detto la pemier Giorgia Meloni intervenendo al salone nautico di Genova. "La settimana scorsa - ricorda Meloni - è stato presentato il piano del mare. Il Governo ha ascoltato e raccolto le isatnze che venivano dalle imprese. E dalla prossima legge di bilancio noi abbiamo un collegato legato all'economia del mare". "E con questo collegato - assicura - risponderemo alle richieste che arrivano dalle istanze del settore". "Siamo qui a Genova - aggiunge - anche per firmare un accordo tra il governo e la regione Liguria".