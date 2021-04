Salta anche il padre dei Navigator.Via Parisi,trema il Reddito di Cittadinanza

Il governo Draghi ha deciso di modificare drasticamente l'assetto dei Centri per l'impiego. Il primo passo è il commissariamento del presidente dell'Anpal, Domenico Parisi. Giorni contati per il padre dei Navigator, venuto dal Mississipi e fortemente voluto dall'ex ministro del Lavoro Luigi Di Maio. L’Avvocatura dello Stato - si legge sul Corriere della Sera - sta per pronunciarsi sulle compatibilità fra i suoi molti incarichi. Se anche Parisi uscisse indenne, il governo è pronto a nominare all’ente un commissario. Probabilmente già in settimana. Quindi entro una ventina di giorni dovrebbe arrivare un decreto che, in sostanza, sposta le funzioni di base dell’agenzia all’interno del ministero del Lavoro e mette fine alla sua autonomia. Sarebbe il ministro Orlando a coordinare con le Regioni, che ne hanno competenza, l’assetto dei circa 500 Centri per l’impiego d’Italia. Trema il Reddito di Cittadinanza, tanto caro al M5s.

Draghi pensa - prosegue il Corriere - ad un nuovo sistema che sostenga attivamente i disoccupati, li prenda in carico, dia loro una formazione e li aiuti a ritrovare un posto. Entro due settimane il ministro Orlando convocherà un tavolo di confronto con le Regioni e le parti sociali, ma le linee di fondo delle politiche per il lavoro sono già delineate con l’assenso di Draghi. In primo luogo, le risorse non mancano: mezzo miliardo di euro in legge di bilancio e ad oggi 5 miliardi nelle bozze del Recovery, in parte anticipabili dal governo nei prossimi mesi. Orlando in realtà punta soprattutto a rafforzare le strutture pubbliche dei Centri per l’impiego che oggi — calcola Garnero dell’Ocse — sono fra le più sguarnite d’Europa. Il ministro del Lavoro ritiene che gli oltre duemila «navigator» lanciati dal governo gialloverde abbiano buone professionalità, fin qui usate male, quindi mira a preservarli oltre la loro scadenza di fine anno. Ma soprattutto il governo si appresta a assumere altri 11.600 nuovi addetti ai servizi di collocamento.