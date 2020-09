Salvini aggredito a Firenze: strappato il rosario dal collo. Attimi di paura

SALVINI AGGREDITO DA UNA DONNA A FIRENZE. SALVINI AGGREDITO

Una donna ha aggredito il leader della Lega, Matteo Salvini, mentre camminava in una strada di Pontassieve, dove oggi sono previsti alcuni appuntamenti. Mentre Salvini camminava lungo via Tanzini, nel centro della cittadina, una donna di colore di circa 40 anni lo ha affrontato gridando e gli ha strappato la catenina, la camicia e la mascherina. La donna, che e' apparsa in stato d'agitazione, e' stata subito fermata dalla scorta dell'ex ministro. Salvini e' arrivato a Pontassieve dopo due tappe a Fucecchio e a Scandicci, e si stava recando negli studi di Radio Sieve per un collegamento con l'Aria che tira su LA7, regolarmente andato in onda. Sempre a Pontassieve era previsto oggi un pranzo al ristorante Seven, in seguito annullato "per le minacce e gli insulti arrivati al proprietario", come aveva spiegato lo stesso Salvini.

SALVINI AGGREDITO, LEADER DELLA LEGA: "NO A VIOLENZE, VERGOGNA". SALVINI AGGREDITO

"Ognuno puo' avere idee politiche, calcistiche, religiose diverse, ma la violenza no: la camicia me la ricompro, ma strappare dal collo un rosario che mi ha regalato un parroco e' una cosa che non sta ne' in cielo ne' in terra, e quella persona si dovrebbe vergognare". Lo ha detto Matteo Salvini, segretario della Lega, parlando in un'iniziativa pubblica a Pontassieve dell'aggressione subita da parte di una giovane donna, che gli ha strappato la camicia e il rosario che portava al collo. "La cosa bella che mi porto via da Pontassieve - ha aggiunto - non e' quella poveretta la', ma e' una signora che mi ha detto 'Matteo, io non la penso come te, ma ti chiedo scusa a nome di quella deficiente, se vuoi ti offro un caffe''".

SALVINI AGGREDITO, BONAFE' (PD): "FERMA CONDANNA". SALVINI AGGREDITO

"Condanniamo con nettezza l'aggressione avvenuta poco fa ai danni di Matteo Salvini. La Toscana e' e deve continuare ad essere terra che si contraddistingue per un dibattito politico corretto e noi vogliamo che tutti possano manifestare liberamente le proprie idee, che si tratti di chi la pensa come noi o diversamente". Cosi' Simona Bonafe', segretaria del Pd toscano.