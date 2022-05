Salvini: "Alcuni virologi già gufano su risalita contagi a settembre". Video

Salvini: qualche virologo gufa... Video

"In un momento come questo c'è già qualche virologo che gufa e che parla di una risalita di contagi a settembre. Non ne abbiamo bisogno con una crisi economica e una guerra alle porte" così il segretario della Lega Matteo Salvini alla presentazione del libro “Manuale teorico e pratico al Bilancio UE, Finanziamenti comunitari e PNRR” alla Camera.

Salvini: "Ai virologi sono subentrati i generali. Qualche virologo gufo che soffre"

"C'è qualcuno che soffre di astinenza televisiva, perchè adesso ai virologi sono subentrati i generali, c'è qualche virologo che gufo che soffre e quindi ci ha già annunciato che a settembre ci saranno decine di milioni di contagi - dice Matteo Salvini - Quando leggo certe cose metto le mani sopra, sotto il tavolo, non so che fare. In un momento complicato avere qualche bella previsione di sciagura e di sventura generalizzata è quello che serve all'umore e alle famiglie. Gli italiani hanno fatto quello che si è chiesto loro di fare, analizzeremo a valle se era giusto, sufficiente, sbagliato, controproducente".