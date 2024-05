Salvini attacca Borrell, capo della diplomazia Ue: "Bombarolo farneticante"

Borrell: "Lecito togliere restrizioni all'uso di armi a Kiev"

"Secondo la legge della guerra, non c'è contraddizione, nel combattere contro chi mi combatte. Va considerato il rischio di escalation ma va bilanciato il rischio di escalation con la necessità degli ucraini di difendersi". Così è una situazione asimmetrica, con gli attacchi a Kiev che arrivano dal territorio russo": Lo ha detto l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell a margine del Consiglio Affari Difesa.

Ucraina: Salvini, "Borrell bombarolo, sue parole farneticanti"

"Leggevo dichiarazioni farneticanti pochi minuti fa di Borrell, che teoricamente dovrebbe rappresentare anche me e il popolo italiano, e' un altro di quei bombaroli, citazione di De Andre', che vorrebbe che le armi che noi abbiamo mandato all'Ucraina per difendersi fossero usate per attaccare, bombardare e uccidere in Russia. Non parla a mio nome, non parla a nome del popolo italiano". Cosi' il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini a margine dell'evento "La casa per gli italiani" di Assimpredil Ance a Milano, a proposito delle parole dell'Alto rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Josep Borrell.

"Chi parla della terza guerra mondiale - ha aggiunto - e' pericoloso per se' e per gli altri. Quindi il voto per l'Europa sara' anche una scelta fra pace e guerra. Poi Borrell oltretutto sarebbe della famiglia dei socialisti, quindi teoricamente di quelli buoni, di quelli pacifici, di quelli alla Biden. Ecco, pensare che delle armi partite dall'Italia per difendere il popolo ucraino aggredito possano andare a uccidere fuori dai confini dell'Ucraina - ha concluso Salvini - e' una follia. E' criminogeno come atteggiamento".

Ucraina: Stoltenberg, diritto autodifesa anche fuori confini

Il diritto all'autodifesa di un Paese, l'Ucraina, attaccato da un altro Paese, la Russia, e' sancito dal diritto internazionale e si estende al di la' dei suoi confini nazionali se necessario. Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg e' tornato sulla questione di permettere alle forze armate ucraine di usare le armi fornite dagli alleati anche per attaccare la Russia, prima di partecipare alla riunione dei ministri della Difesa Ue a Bruxelles. "Le decisioni su come usare le armi che ogni Paese fornisce sono nazionali - ha spiegato - ma credo sia il momento di riconsiderare le restrizioni all'uso esterno perche' la guerra si e' spostata alle frontiere".

Fsb, 'Nato si esercita per attacchi nucleari alla Russia'

"La Nato sta conducendo esercitazioni per attacchi nucleari contro il territorio russo vicino al confine", ha dichiarato il generale Vladimir Kulishov, capo del Servizio di frontiera dell'intelligence della Federazione (Fsb) in un'intervista a Ria Novosti in occasione della Giornata della Guardia di frontiera. "L'attività di intelligence della Nato sta aumentando vicino al confine russo, l'intensità dell'addestramento sta aumentando, vengono elaborati scenari di operazioni contro la Federazione, compresi attacchi nucleari", ha detto. Kulishov ha affermato che una tale situazione richiede l'adozione di misure adeguate.

Ucraina: raid su Russia? Cremlino, Putin sa come rispondere

Nell'eventualita' di un attacco con armi occidentali sul territorio della Federazione russa, "il presidente e i militari incaricati di prendere contromisure sanno gia' quale sarebbe la nostra risposta". Il monito e' arrivato dal portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, come riporta l'agenzia Tass.