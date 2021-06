Salvini-Berlusconi verso il partito unico, la figlia Marina 1ª promotrice

''Berlusconi avrebbe un ruolo fondamentale nella Federazione di centrodestra. Ho messo lì una proposta, mi piacerebbe che venga raccolta da tutti. Se nei Cinque stelle ci sarà caos e nel Pd ci sarà caos, io vorrei che il centrodestra sia forza seria e stabile unendosi. Berlusconi addirittura mi ha proposto il partito unico. Io però gli ho detto 'Silvio, il partito unico non lo fai in un quarto d'ora...' Non è che in quindici giorni ti inventi il partito unico, perchè occorre ragionare per passi. Certo la faccio adesso a livello parlamentare. In prospettiva mi piacerebbe che alle elezioni del marzo 2023 ci fosse una forza unica del centrodestra''. Lo ha detto Matteo Salvini a Porta a Porta.

Intanto si rincorrono sempre più insistenti nel centrodestra le voci secondo cui Silvio Berlusconi non sia più in grado di portare avanti impegni politici, e sarebbe la figlia la Marina la prima a benedire il progetto del partito unico a destra, per salvaguardare l'eredità politica, ma anche aziendale, dei Berlusconi.

Marina, che da sempre tra i figli è quella che lavora di più per tutelare il patrimonio di famiglia, secondo quanto riporta Radio Popolare, è pronta a dare il via libera a Salvini in cambio della garanzia della tutela degli affari Berlusconi, partendo da Mediaset. Ma non c'è solo la preoccupazione dei figli per la salute del Cavaliere. Ad Arcore resta infatti ancora la convinzione che designare Berlusconi a padre nobile dell'unione di centrodestra possa essere la mossa migliore in vista di una possibile elezione futura al Quirinale.