Coronavirus, Sibilia (M5S): "Salvini risponda di nomine nella sanità lombarda"

"Matteo Salvini dovrà rispondere politicamente di tutte le nomine fatte nella sanità lombarda, in particolare di quelle fatte nelle case di riposo come Il Trivulzio. È da codardi ed è vigliacco scaricare la responsabilità sui tecnici e sugli operatori: Salvini dia risposte sulla delibera dell’8 marzo firmata da Fontana e Gallera, dia risposte sulla nomine dei dirigenti responsabili della gestione della sanità e delle case di riposo", lo scrive su Facebook il sottosegretario agli Interni Carlo Sibilia. "La responsabilità politica di quelle nomine è sua in qualità di segretario della Lega. Lo scempio di alcune scellerate decisioni politiche non può che riguardare in prima persona Salvini che, come oggi racconta l’Espresso con un articolo a firma Giovanni Tizian, ha avuto un ruolo nella nomina di assessori e dirigenti in Regione Lombardia e nella sanità lombarda. Salvini si assuma le proprie responsabilità politiche, non sia distratto dal calo dei consensi, la smetta con le pagliacciate giornaliere come la sedicente occupazione dell’Aula del Senato ma si concentri a dare risposte ai lombardi che meritano innanzitutto rispetto e giustizia. Buttare la pietra e nascondere la mano non funziona più. Sono certo che anche altri nella Lega ritengano la leadership in totale confusione".