Ucraina, incontro tra Draghi e Salvini. Chigi: riaffermato impegno per la pace

Incontro di circa un'ora tra Draghi e Salvini a Palazzo Chigi



E' durato circa un'ora l'incontro a Palazzo Chigi tra il premier Mario Draghi e il segretario della Lega Matteo Salvini. L'Ucraina al centro del colloquio.

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incontrato oggi pomeriggio, a Palazzo Chigi, il segretario della Lega, Matteo Salvini. Il colloquio si è incentrato sulla recente visita negli Stati Uniti, nel corso della quale è stato riaffermato l'impegno dell'Italia per la pace attraverso il sostegno all'Ucraina, l'imposizione di sanzioni alla Russia, la rinnovata richiesta di un cessate il fuoco e dell'avvio di negoziati credibili. Si legge in una nota di palazzo Chigi.

Ucraina: Salvini, ulteriori invii armi non sono soluzione - "Mandare aiuti economici e militari all'Ucraina" inizialmente era "giusto e lo abbiamo votato con convinzione". Ora "ulteriori invii di armi non penso siano la soluzione giusta. Il dialogo non si prepara con l'invio di altre armi". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini al termine dell'incontro con il premier Mario Draghi. Non comment. "Se la guerra va avanti" Salvini ha sottolineato anche un altro dato: "Anche in Italia ci sara' una "strage di posto di lavoro".

Ucraina: Salvini da Draghi, riaffermato impegno pace - Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incontrato oggi pomeriggio, a Palazzo Chigi, il segretario della Lega, Matteo Salvini. Il colloquio - si legge in una nota - si e' incentrato sulla recente visita negli Stati Uniti, nel corso della quale e' stato riaffermato l'impegno dell'Italia per la pace attraverso il sostegno all'Ucraina, l'imposizione di sanzioni alla Russia, la rinnovata richiesta di un cessate il fuoco e dell'avvio di negoziati credibili. Nel corso dell'incontro - prosegue la nota - si e' parlato anche delle conseguenze economiche e umanitarie del conflitto in corso, con particolare riferimento alla necessita' di prevenire una crisi alimentare sul larga scala e di proseguire lungo la strada dell'accoglienza ai profughi ucraini. Sul fronte dell'energia, e' stata condivisa l'importanza di un percorso che affianchi diversificazione delle fonti di approvvigionamento e investimenti sulle rinnovabili.

