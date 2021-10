"Salvini e Meloni con il loro estremismo hanno fatto vincere la sinistra"

Comincia la resa dei conti nel centrodestra. Vincono solo i candidati di Forza Italia. "Salvini e Meloni fanno sembrare la sinistra più credibile"

È davvero una brutta giornata per Giorgia Meloni e Matteo Salvini. I due contendenti alla leadership del centrodestra incassano una sconfitta netta e dolorosa, oltretutto vincendo solamente laddove la coalizione ha presentato un candidato di Forza Italia, che fino a poche settimane fa era (comprensibilmente) considerata l’anello debole della catena.

A rilanciare le ambizioni del partito di Silvio Berlusconi sono Roberto Di Piazza, Sindaco di Trieste, e Roberto Occhiuto, che succede alla compianta Jole Santelli alla Presidenza della Regione Calabria.

Il loro successo è anche la sconfessione della linea “civica” sulla quale Salvini si era molto speso in vista di questa tornata: entrambi sono infatti candidati politici in tutti i sensi, oltre che forzisti DOC.

Roberto Di Piazza è al quarto mandato, successo che ne fa un simbolo per l'intera città e non “solo” per la sua parte politica. Senza dubbio un moderato che, secondo il parlamentare FI Alessandro Cattaneo “proviene dai nostri valori e li interpreta al meglio" (e lo aveva detto prima del ballottaggio).

Ancora più larga la vittoria di Roberto Occhiuto, deputato di FI che per avere l’appoggio dell’intera coalizione ha dovuto accettare il ticket con il leghista Nino Spirlì, che ha svolto il compito di “facente funzioni” dopo il precoce decesso di Santelli.

Il flop del centrodestra ringalluzzisce non solo Forza Italia, ma anche una formazione minore come Buona Destra, che con il suo leader Filippo Rossi commenta senza mezzi termini: “Come volevasi dimostrare, il centrodestra a trazione sovranista populista consegna il Paese al governo della sinistra. Salvini e Meloni sono la destra che fa più comodo alla sinistra, una destra talmente irresponsabile che non potrà mai governare un grande paese come l’Italia. Il loro estremismo fa sì che la sinistra risulti - senza meriti - più credibile“.