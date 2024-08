Salvini smentisce la scissione di Vannacci: “Roberto il 6 ottobre con noi a Pontida”

Salvini, nessun partito di Vannacci: "Con lui ci ridiamo su"

"La sinistra attacca la Lega e il governo. Qualche giornale si inventa i partiti di Vannacci che non ci sono. Stamattina ho sentito via sms Vannacci, ci ridiamo su sopra queste ricostruzioni surreali che hanno la credibilità di Topolino". Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, in una diretta sui social. "Vannacci sarà a Pontida al grande raduno domenica 6 ottobre - ha aggiunto - Ci sarà Roberto Vannacci, con la Lega, non con altri partiti, mettetevi il cuore in pace".

Salvini: "Con Meloni lavoriamo bene, giornali inventano liti"

"Con Meloni abbiamo trascorso un pomeriggio di pausa, di serenità e famiglia, perché oltre la politica c'è l'amicizia, ci sono i rapporti umani, la stima e la fiducia. Lavoriamo bene insieme, i giornali lo sanno e si inventano polemiche e litigi che non ci sono, né sulla Rai né sul commissario europeo". Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, in una diretta sui social.

Salvini: "Fitto ha numeri per essere ottimo commissario Ue"

"Raffaele Fitto ha tutti i numeri per essere un ottimo commissario europeo indicato da questo governo". Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, in una diretta sui social, all'indomani dell'incontro in Puglia con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.