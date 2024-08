Vannacci, il nuovo partito "Europa sovrana". Il piano segreto del generale

Vannacci, un suo fedelissimo svela il piano: "Il generale sta pianificando tutto"

Roberto Vannacci continua a muoversi per creare un suo partito. Gli indizi sulle mosse politiche del generale si moltiplicano. Dopo aver lanciato il suo comitato "Il mondo al contrario" ora si parla di una e vera propria organizzazione che sta prendendo forma. Il generale, eletto al Parlamento Ue con la Lega, sta già pianificando le prossime mosse. Il giornalista Marco Belviso è il coordinatore per il Nord Est del movimento lanciato dal generale. "Abbiamo diviso l’Italia in sei aree, corrispondenti alle circoscrizioni per le Europee. Ognuno ha il proprio coordinatore territoriale". Contemporaneamente sono nati altri comitati. Uno di questi è "Noi con Vannacci", plasmato sui comitati che cinque anni fa, sul modello degli Amici di Beppe Grillo, hanno fatto crescere il consenso nazionale di Salvini.

"È il nostro asso pigliatutto. Ma più che prendersi la Lega - prosegue Belviso a La Stampa - lo immagino come leader di un polo, un cartello con Salvini. Non credo che quest’ultimo molli la segreteria". Esisterebbe già un nome di questo futuro partito, si dovrebbe chiamare "Europa sovrana". La campagna del Nord Est è quella considerata cruciale da Vannacci e dai suoi incursori. Da lì passa la vittoria per l’egemonia sui sovranisti. "Quasi tutto dipenderà dai congressi della Lega" spiega Belviso: "Se, come prevedibile, vince la linea di Salvini, noi scommettiamo sulla rottura con la vecchia guardia, quella più legata al sogno federalista di Umberto Bossi, quella dei governatori del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, Luca Zaia e Massimiliano Fedriga". A quel punto potrebbe partire l’opa del militare.