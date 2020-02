Salvini-Verdini amore al bacio. La foto. Tour in Puglia per giubilare Fitto

Salvini-Verdini amore al bacio. Tour in Puglia per giubilare Fitto

Matteo Salvini e Francesca Verdini hanno festeggiato, come milioni di coppie in tutto il mondo, il loro San Valentino 'al bacio'. Prosegue a gonfie vele l'amore tra il segretario della Lega e la donna che ha preso il posto di Elisa Isoardi nel suo cuore.

In questa foto di Affaritaliani.it scattata in Puglia, per la precisione al ristorante 'La tana dei Lupi' di Bari ecco un appassionato bacio tra i due.

Salvini tra l'altro, in queste ore, sta per partire in tour per giubilare Fitto, candidato meloniano alla Regione. Il segretario della Lega è atteso in Salento il 19 febbraio presso l'oleificio sociale "Cooperativa agricola squinzanese".

Previsti pulman da tutta la Regione per essere presenti all'appuntamento con il leader del Carroccio, per capire la sua posizione e l'eventuale alternativa a Raffaele Fitto come sfidante del centrodestra al governatore in carica Michele Emiliano.