Santanchè, "aveva 6 avvocati, un pasticcio". Circola già il nome del sostituto

Caso Santanchè, adesso la situazione potrebbe precipitare

Il caso Santanchè non è chiuso. L'informativa di ieri della ministra non ha fatto chiarezza su tutti gli aspetti dell'intricata vicenda che la coinvolge per le questioni legate alle sue aziende: Visibilia e Ki Group. I pubblici ministeri ipotizzano nei suoi confronti i reati di bancarotta e falso in bilancio. E c’è la possibilità che sia Giorgia Meloni a chiederle di fare un passo indietro. La premier aveva ipotizzato l’addio in caso di rinvio a giudizio. Ma adesso la situazione potrebbe precipitare. Non è all’orizzonte un invito a comparire. Mentre sarà l’avviso di conclusione indagine a chiudere il cerchio sull’iscrizione. A meno che i suoi legali non facciano una ulteriore richiesta di accesso al registro degli indagati (a novembre per via della secretazione non ebbero alcun esito). C’è la possibilità concreta che dalle contestazioni sparisca il reato di bancarotta per Visibilia Concessionaria e Visibilia srl in liquidazione.

Tutto questo - si legge su La Stampa - scuote il governo Meloni dalle fondamenta. La maggioranza è molto nervosa nei confronti di Santanchè. Di dimissioni parla solo l'opposizione. Ma circola già il nome del suo possibile sostituto. Ovvero Valentino Valentini, ex pontiere di Silvio Berlusconi con Ignazio La Russa. Meloni era stata informata sui contenuti della risposta della ministra. A microfoni spenti, spiega il quotidiano, soprattutto i colleghi di Forza Italia spingono per la “Santanchexit” dall’esecutivo. Anche Salvini vorrebbe occuparsi di turismo. Ma le battute, come quella sul "team legale" che "ha combinato un pasticcio" fanno percepire una brutta aria. "E aveva pure sei avvocati", si lascia sfuggire qualcuno della maggioranza di governo.